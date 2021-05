Inzidenzwert liegt in Würzburg bei 22,8

Würzburg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch für den Landkreis Würzburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 22,8 veröffentlicht.

In den beiden Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg wurden insgesamt 105 902 Impfungen verabreicht. 70 063 Personen erhielten hier ihre Erstimpfung, 35 839 Personen wurden bereits zum zweiten Mal geimpft (Stand: 25. Mai).

In den Kliniken wurden insgesamt 22 545 Impfungen durchgeführt, davon 12 301 Erstimpfungen und 10 244 Zweitimpfungen (Stand: 24. Mai). In den Praxen erfolgten 49 262 Impfungen, davon 42 996 Erst- sowie 6266 Zweitimpfungen.

„Insgesamt wurden bislang somit 177 709 Impfungen in Stadt und Landkreis abgegeben, 125 360 Erstimpfungen sowie 52 349 Zweitimpfungen.

Damit sind 43,3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Würzburg erstgeimpft. Bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 18,1 Prozent“, teilte das zuständige Landratsamt am Mittwoch mit. Zum Vergleich: bayernweit wurden bislang 41,0 Prozent der Bürger erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 14,1 Prozent (Stand: 26. Mai).

In den vergangenen Tagen starben aber auch zwei Personen, die mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Dabei handelt es sich um eine 94-jährige Frau und einen 52-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erhöhte sich damit auf 190 (119 in der Stadt, 71 im Landkreis).

