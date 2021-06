Inzidenz sinkt auf 6,8

Würzburg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Dienstag für den Landkreis Würzburg eine 7-Tage-Inzidenz von 6,8. In den Impfzentren von Stadt und Landkreis wurden bis 1. Juni insgesamt 111 656 Impfungen verabreicht. 70 108 Personen erhielten hier ihre Erstimpfung, 41 548 Personen wurden bereits zum zweiten Mal geimpft. In den Kliniken wurden bis einschließlich 31. Mai insgesamt 23 384 Impfungen verabreicht, davon 12 375 Erstimpfungen und 11 009 Zweitimpfungen. In den Praxen erfolgten bis 31. Mai 55 886 Impfungen, davon 46 251 Erst- sowie 9635 Zweitimpfungen. Insgesamt wurden bislang somit 190 926 Impfungen in Stadt und Landkreis abgegeben, 128 734 Erstimpfungen sowie 62 192 Zweitimpfungen. Damit sind 44,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Würzburg erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 21,5 Prozent.

Zum Vergleich: Bayernweit wurden bis Ende 42,6 Prozent der Bürger erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 17,4 Prozent.