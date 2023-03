In Würzburg Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Würzburg. Einer Polizeistreife fiel am Dienstag gegen 10:30 Uhr in der Mainaustraße ein 37-Jähriger Fahrradfahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Nachdem die

Beamten ihn über die Folgemaßnahmen belehrten, verhielt er sich äußerst aggressiv und leistete bei der Durchsetzung der Maßnahmen Widerstand. Der 37-jährige ging laut Polizei in Gewahrsam und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.