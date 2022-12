In Würzburg vergisst ein Einbrecher sein Brecheisen

Würzburg. Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Laufe des Montags hatte die Kriminalpolizei Würzburg noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum Dienstag stellte sich ein 19-Jähriger bei der Polizei und räumte die Tat ein. Der Einbruch hatte sich am Montag zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr ereignet. Der zunächst Unbekannte öffnete gewaltsam die Wohnungstüre und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld und ein Notebook. Im Anschluss flüchtete er vom Tatort, ließ jedoch sein bei der Tat verwendetes Brecheisen in der Küche der Wohnung zurück.

Eben jenes Brecheisen führte noch in der Nacht zum Dienstag zur Klärung der Tat. Ein 19-Jähriger stellte sich gegen 3 Uhr der Polizei und räumte den Einbruch ein. Er gab an, dass er auf Grund des zurückgelassenen Tatwerkzeugs ohnehin als Täter identifiziert würde.

Der 19-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und zunächst in die Haftzelle der Polizei gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg erfolgte noch in der Nacht die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen nach möglichen Beweismitteln und der Tatbeute. Diese verlief jedoch ergebnislos. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Heranwachsende wieder auf freien Fuß gesetzt.