In Würzburg eskalierte Streit zwischen zwei Frauen

Würzburg. In der Würzburger Augustinerstraße kam es am Samstagabend gegen 22.45 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einer 26-jährigen Würzburgerin und einer 42-jährigen Frau aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Im Zuge der Streitigkeit besprühte die 26-jährige ihre Kontrahentin mit Pfefferspray. Die Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen an den Augen und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

