In Handygeschäft in Würzburg eingebrochen

Würzburg. Auf die Smartphones eines Handygeschäftes am Kürschnerhof in Würzburg hatte es am Sonntagmorgen ein bisher Unbekannter abgesehen. Dem Sachstand nach schlug der Täter laut Polizei eine Glastür ein und gelangte so in das Geschäft. Mit mehreren Mobiltelefonen machte er sich unerkannt aus dem Staub. Der Sicherheitsdienst der Firma informierte die Polizei gegen 4.50 Uhr über einen ausgelösten Alarm in der Filiale am Kürschnerhof. Obwohl bereits kurze Zeit nach der Alarmierung eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vor Ort war, konnte der Täter unerkannt entkommen. Die ersten Ermittlungen der Beamten ergaben, dass sich der Unbekannte gewaltsam über eine Glastür Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft hatte. Einen Teil der ausgestellten Smartphones riss er aus der Verankerung und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen