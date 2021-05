In fremder Wohnung randaliert

Würzburg. Offenbar weil ihm die Musik zu laut war, stürmte ein Unbekannter am Montag gegen 19.32 Uhr in der Matterstockstraße im Stadtteil Grombühl in einem Mehrfamilienhaus in die Wohnung eines 50-jährigen und randalierte dort. Der Eindringling schlug zuerst mehrfach gegen die Wohnungstür. Als der Wohnungsinhaber daraufhin öffnete, rannte er an diesen vorbei ins Wohnzimmer und warf dort den Wohnzimmertisch um. Nachdem er sich über die zu laute Musik beschwert hatte, verließ er die Wohnung wieder. Circa eine Stunde später kam der Mann zurück und goss eine unbekannte Flüssigkeit von außen durch ein offenes Fenster. Vom männlichen Täter ist lediglich bekannt, dass er circa 1,80 Meter groß ist. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hofft jetzt, dass sich Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, unter der Telefon 0931/457-2230 bei der Polizeidienststelle melden. pol

AdUnit urban-intext1