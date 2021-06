Impfzentrum wegen Hitze geschlossen

Würzburg. Das Würzburger Impfzentrum auf der Talavera ist am Freitagnachmittag wegen Hitze vorübergehend geschlossen worden. Die Menschen hätten unter Raumtemperaturen von mehr als 40 Grad gelitten, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Die übrigen rund 700 für Freitag geplanten Impf-Termine wurden auf den Sonntag verlegt, teilte die Stadt mit. Zudem wurden Termine vom Samstagnachmittag vorsorglich auf den frühen Vormittag verlegt. Bereits am Donnerstag hatte die Feuerwehr mittels einer großen Drehleiter das Impfzentrum von oben mit Wasser bespritzt. Nun wurden Pavillons mit Sitzgelegenheiten aufgestellt sowie Getränke verteilt.

