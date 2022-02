Würzburg. Weil er im Streit mit dem Messer zugestochen hat, sitzt ein Tatverdächtiger jetzt in Untersuchungshaft. In der Nacht zum Sonntag waren mehrere Besucher einer Gaststätte vor einem Lokal in Streit geraten. In dessen Verlauf soll ein 17-Jähriger laut Polizeiangaben mit einem Messer auf einen Kontrahenten eingestochen haben. Ein weiterer junger Mann erlitt Schnittverletzungen bei dem Versuch, schlichtend einzuschreiten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 17-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Gegen 0.30 Uhr waren Polizei und Rettungsdienst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Schenkhofstraße gerufen worden. Dort stritten mehrere Gaststättenbesucher, bis der 17-Jähriger mit dem Messer auf seinen 21-jährigen Kontrahenten eingestochen haben soll. Das Opfer wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt mit seinen schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der 17-Jährige wurde in ein Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg zu den Hintergründen der Tat. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die weitere Angaben zum Ablauf der Tat machen können, melden sich unter Telefon 0931/457-1732. pol

