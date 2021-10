Im Handyladen Telefone geraubt

Würzburg. Vorläufig festgenommen wurde ein Mann, der in einem Würzburger Handyladen einen Raub begangen hat. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen einen Haftbefehl erwirkt.

Gegen 11.30 Uhr hatte der Mann bereits am Mittwoch letzter Woche einen Mobilfunkladen am Dominikanerplatz betreten. Zunächst versuchte er vergeblich, zwei ausgestellte Smartphones gewaltsam aus der Sicherung zu reißen. Dann griff er in die Öffnung einer Recyclingbox und etnahm daraus unerlaubt ein Handy.

Nachdem er auf sein Fehlverhalten angesprochen worden war, zog er noch ein zweites Handy aus der Box und bedrohte einen Mitarbeiter des Geschäfts mit einem Gegenstand, mutmaßlich einem Taschenmesser. Anschließend verließ er den Laden und lief in unbekannte Richtung davon.

Eine Fahndung führte schnell zum Erfolg. In der Nähe des Hauptbahnhofs nahm eine Streifenbesatzung den dringend Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein gestohlenes Handy hatte er noch bei sich. Das andere wurde im näheren Umfeld gefunden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 30-Jährigen aus dem Main-Tauber-Kreis. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes anordnete. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg von der Kriminalpolizei Würzburg durchgeführt.