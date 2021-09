Hunde dürfen baden

Würzburg. Zum Abschluss der Freibadsaison veranstaltet das Freibad Dallenbergbad in Würzburg am Samstag, 2. Oktober, von 10 bis 15 Uhr seinen ersten Hundebadetag. Das Baden ist an diesem Tag ausschließlich den Vierbeinern vorbehalten.

Am Hundebadetag gilt eine spezielle Hundebadeordnung, die den Teilnehmern vor Ort ausgehändigt wird und die geltende Haus- und Badeordnung ergänzt.

So steht für die Hunde zum Schwimmen beispielsweise an diesem Tag ausschließlich das Nichtschwimmerbecken zur Verfügung. Schwimmer- und Planschbecken, Rutsche, Sprungtürme, Spielplatz und Beachvolleyballfeld sind für die Hunde tabu. Teilnehmen dürfen alle Hunde, die über eine Hundemarke verfügen, haftpflichtversichert sind und einen gültigen Impfschutz für die nach der Impfleitlinie für Kleintiere der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin empfohlenen Core Vakzine Leptospirose, Parvovirose und Staupe haben.

Hunderassen in der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit, Junghunde und läufige Hündinnen dürfen nicht teilnehmen. Ein Hund muss von mindestens einer volljährigen Person begleitet werden.

Nach den aktuellen Corona-Regeln sind insgesamt 320 Begleitpersonen zugelassen. Die aktuell geltenden Corona-Bedingungen der Stadt Würzburg müssen beachtet werden.