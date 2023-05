Hund greift in Zell am Main Spaziergänger an

Zell am Main. Am Sonntagnachmittag wurden zwei Personen im Bereich der Hettstadter Steige in Zell am Main (Landkreis Würzburg) von einem Hund gebissen. Eine Frau saß mit ihrem Hund zusammen auf einer Freifläche. Als eine 46-Jahre alte Frau und ihr Begleiter an dem Hund vorbeilaufen wollten, rannte das Tier unvermittelt auf die Frau zu und biss sie in den Oberarm. Als ihr Begleiter sich schützend vor die Frau stellte, wurde er ins Bein gebissen.

Beide erlitten leichte Verletzungen und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Hundehalterin erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1