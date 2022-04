Holztransporter blockerte A 81

Kist. Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am Samstag auf der A 81. Der 44-Jährige war mit seinem Fahrzeug, beladen mit Holz, in der Mittagszeit zwischen Gerchsheim und Tauberbischofsheim unterwegs.

Im einspurigen Baustellenbereich geriet der Mann gegen 12.15 Uhr nach Auskunft der Polizei aus gesundheitlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das abrupte Gegensteuern kippte der Lkw um und blieb parallel zur Spur auf der Fahrerseite liegen.

Zwei Bergungskräne waren nötig, um den Holztransporter wieder aufzurichten, der die Fahrspur blockierte. Dazu musste auch die Gegenrichtung der A 81 in Fahrtrichtung Kist zeitweise komplett gesperrt werden. Erst gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen war die Autobahn wieder für den Verkehr frei, so die Polizei auf FN-Nachfrage. Der 44-Jährige blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 50 000 Euro.

