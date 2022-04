Holzlaster blockierte Autobahn

Kist. Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am Samstag auf der A 81. Der 44-Jährige war mit seinem Fahrzeug, beladen mit Holz, in der Mittagszeit zwischen Gerchsheim und Tauberbischofsheim unterwegs.

Im einspurigen Baustellenbereich, kurz vor der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg, geriet der Mann gegen 12.15 Uhr nach Auskunft der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried aus gesundheitlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das abrupte Gegensteuern kippte der Lkw um und blieb parallel zur Spur auf der Fahrerseite liegen.

Zwei Bergungskräne waren nötig, um den Holztransporter wieder aufzurichten, der die Fahrspur blockierte. Dazu musste auch die Gegenrichtung der A 81 in Fahrtrichtung Kist zeitweise komplett gesperrt werden. Der Kran war von dort aus im Einsatz. Erst gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen war die Autobahn wieder für den Verkehr frei, so die Polizei auf FN-Nachfrage. Der 44-Jährige überstand den Unfall unverletzt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Kist und Waldbrunn. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 50 000 Euro. Während die Verkehrsteilnehmer bei der Anschlussstelle Gerchsheim von der Autobahn ausgeleitet wurden, mussten sich diejenigen, die sich direkt hinter dem Unfall befanden, etwas gedulden. Sie wurden dann mithilfe der Polizei ebenfalls über die Abfahrt Gerchsheim ausgeleitet. dib

