Hoher Schaden nach Hausbrand

Kitzingen. Das Nebengebäude eines Wohnhauses in Kitzingen ging am frühen Montagmorgen in Flammen auf. Gegen 4.45 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei über einen Wohnhausbrand in Laub informiert. Bei Eintreffen von Streifenbesatzungen und örtlichen Feuerwehren schlugen bereits Flammen aus dem Nebengebäude eines freistehenden Einfamilienhauses. Der Bewohner rettete sich selbst aus dem Anwesen, erlitt allerdings eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus letztlich verhindert. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich.

AdUnit urban-intext1

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Die Untersuchungen der Brandfahnder sprechen für einen technischen Defekt.