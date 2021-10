Hoher Schaden nach Brand

Würzburg. Sachschaden in Höhe von 100 000 Euro ist am Mittwoch bei einem Brand in einem Restaurant entstanden.

Der Inhaber wurde leicht verletzt, als er selbst Löschversuche unternahm. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Gegen 12 Uhr war der Brand über die Integrierte Leitstelle Würzburg mitgeteilt worden. Das Feuer war im Gastraum ausgebrochen, mutmaßlich im Bereich eines Kamins.

Löschmannschaften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Würzburg hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. pol