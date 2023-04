Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand in Würzburg

Würzburg. Flammen zerstörten am Freitagabend in Würzburg-Rottenbauer mehrere Fahrzeuge, die in einer Scheune untergestellt waren. Auch die Scheune selbst wurde durch das Feuer größtenteils zerstört. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

Kurz nach 20 Uhr verständigte ein Anrufer Polizei und Feuerwehr und meldete einen Brand in einer Scheune in der Wolfskeelstraße. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte konnten diese von weitem die Rauchsäule über dem Gebäude erkennen. Bei deren Eintreffen stand die freistehende Scheune bereits im Vollbrand. In der Halle waren mehrere Fahrzeuge, in der Hauptsache Campingbusse und Wohnmobile, untergestellt. Sämtliche Fahrzeuge sowie die Scheune wurden durch den Brand zerstört. Der Sachschaden muss erst noch beziffert werden, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Würzburg begann direkt mit den Ermittlungen zur Brandursache vor Ort, die noch geraume Zeit in Anspruch nehmen werden, da die Halle einsturzgefährdet sein könnte und derzeit nicht betreten werden kann. Bislang gibt es allerdings keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat, hieß es.