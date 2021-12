Würzburg. Im Stadtgebiet von Würzburg kam es am Mittwochabend zu mehreren Versammlungen, welche polizeilich betreut wurden. Gegen 17.30 Uhr hielt zunächst die Grüne Jugend Würzburg eine stationäre Versammlung am Unteren Markt unter dem Motto „Impfen heißt Solidarität!“ ab. Diese Versammlung verlief laut Polizei störungsfrei, löste sich gegen 18.30 Uhr jedoch spontan auf, um sich abzeichnenden Aktivitäten der Querdenkerszene zu widmen. Parallel hatten sich rund 100 Personen, welche nach Einschätzung der Polizei zum Großteil der örtlichen Querdenker-Szene zugeordnet werden können, am Unteren Markt eingefunden. Zwischen beiden Gruppierungen entwickelten sich hitzige Wortgefechte. Gegen 19.15 Uhr hatte die Polizei die zwei Lager getrennt und die Situation beruhigte sich.

