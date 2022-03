Würzburg.

Am Samstagmittag ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Würzburg aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter geborgen werden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

