Haugerring in Würzburg wegen Gleisarbeiten ab Freitag voll gesperrt

Würzburg. Die Straßenbahn-Gleise am Bahnhofsvorplatz in Würzburg werden derzeit rundum erneuert. Auch die Gleise über den Haugerring werden ausgetauscht. Daher wird der Haugerring von Freitag, 12. August, ab 16 Uhr bis Freitag, 19. August, um circ 4 Uhr komplett gesperrt. Fußgänger und der Schienenersatzverkehr für die Straßenbahnlinien 4 und 5 sind davon nicht betroffen. Autofahrer und Fahrradfahrer können in dieser Zeit den Haugerring nicht befahren. Sie werden gebeten den Baustellenbereich großräumig zu umfahren und die entsprechenden Hinweisschilder der Stadt an den Einfahrtsstraßen zu beachten. Die Schienenersatzverkehr-Busse sind nicht betroffen und fahren den normalen Streckenverlauf. Die weiteren Buslinien der WVV werden in dieser Zeit umgeleitet, fahren aber weiterhin bis zum Busbahnhof. Fahrgäste sollten hier eine längere Fahrtzeit einplanen.

