Handfester Streit in Ochsenfurt

Ochsenfurt. Laut Polizei kam es am Mittwoch, gegen 07:35 Uhr, offensichtlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Bahnunterführung Ochsenfurt, bei der eine männliche Person leicht verletzt wurde. Hier sollen etwa sechs weibliche Personen bei dieser Streitigkeit mit anwesend und möglicherweise beteiligt gewesen sein. Der genaue Tatablauf konnte bislang noch nicht geklärt werden. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Rufnummer 09331/8741130 in Verbindung setzen.

