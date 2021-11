Haftbefehl gegen Transporterfahrer

Randersacker. Nach dem schweren Verkehrsunfall, bei dem am Wochenende bei Randersacker sechs Menschen teils schwer verletzt worden waren, wurde gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher Haftbefehl erlassen. Der 47-Jährige wurde nach seinem Krankenhausaufenthalt am Freitag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er war mit seinem Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren und ins Schleudern geraten. Beim Frontalzusammenstoß mit einem VW wurde auch eine 26-Jährige lebensgefährlich verletzt, ihr Gesundheitszustand ist weiter kritisch. Bei dem 47-Jährigen wurde ein Atemalkohol von knapp 0,8 Promille festgestellt. Aufgrund des Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung hat inzwischen ein Richter die Untersuchungshaft gegen den aus Osteuropa stammenden Mann angeordnet. pol

