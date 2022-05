Häftlinge steckt Zelle in Brand

Würzburg/Lengfeld. Ein Häftling steckte in der Nacht zu Sonntag seine Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Lengfeld in Brand. Er zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Kripo ermittelt.

Gegen 2 Uhr löste ein Feuermelder in einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt im Friedrich-Bergius-Ring Alarm aus. Justizbeamte öffneten daraufhin die Zellentüre, evakuierten den Insassen aus dem verqualmten Raum und löschten den Brand mittels Feuerlöschern.

Eintreffende Polizeistreifen unterstützten die Justizmitarbeiter. Der 46-jährige Häftling wurde durch den Rettungsdienst mit leichter Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls mit 40 Mann im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zu Motiv und Hintergründen der Tat.