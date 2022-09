Güterzug legt in Kitzingen Notbremsung ein

Kitzingen. Eine junge Frau hat am Samstag am Bahnhof Kitzingen kurz vor der Durchfahrt eines Güterzugs die Gleise überquert. Da zunächst unklar war, ob sie vom Zug erfasst wurde, leiteten Bahn und Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Wie sich herausstellte blieb die Frau durch viel Glück unverletzt.

Um kurz nach Mitternacht überquerte die 21-jährige Frau die Gleise am Bahnhof in Kitzingen, um auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen. Hierbei stürzte sie jedoch und fiel zu Boden, so die Polizei. Da dies unmittelbar vor einem gerade durch den Bahnhof fahrenden Güterzug geschah, konnte der Zugführer trotz eingeleiteter Schnellbremsung nicht ausschließen, die Person erfasst zu haben. Mehrere Polizeistreifen von Bundes- und Landespolizei erreichten daraufhin die Örtlichkeit und suchten nach der jungen Frau. Kurze Zeit später konnte sie unverletzt, aber sichtlich alkoholisiert, am Bahnsteig angetroffen werden.

Die Bundespolizei Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen die 21-Jährige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren im Bahnbereich und das Überqueren von Bahngleisen.

