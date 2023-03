Grundschule wurde in Würzburg evakuiert

Würzburg. Nachdem durch Schüler der Josef Grundschule im Bereich der Schultoilette Rauchgeruch wahrgenommen wurde, rückte die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Würzburg mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften an. Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

Durch mehrere Schüler und eine Lehrkraft konnte kurz nach Unterrichtsbeginn gegen 08:25 Uhr in einem Obergeschoss Rauchgeruch und Qualm im Bereich der Toiletten wahrgenommen werden. Etwa 120 Schüler der Josef Grundschule wurden durch die Lehrkräfte sowie den Hausmeister evakuiert und die Rettungsleitstelle verständigt. Verletzt wurde niemand. Ein größerer Gebäudeschaden konnte verhindert werden. Erste Schätzungen belaufen sich auf einen Sachschaden von ungefähr 10 000 Euro. Die Ermittlungen. ergaben laut Polizei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

