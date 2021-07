Großprojekt Gleisdreieck

Würzburg. In den Sommerferien 2021 findet für den Würzburger ÖPNV ein Großprojekt statt: Das Gleisdreieck am Sanderring, einer der wichtigsten Knotenpunkte des Straßenbahn-Netzes, bekommt neue Gleise. Außerdem werden die Haltestellen in beiden Fahrtrichtungen rundum erneuert. Die Baustelle startet am 30. Juli und endet am 13. September.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei werden die kompletten Gleise neu verlegt sowie die Weichen und Weichensteuerung ausgetauscht. Auch die Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut. So wird die Haltestelle Richtung Sanderau und Heuchelhof/Rottenbauer auf etwa vier Meter verbreitert, der Bahnsteig verlängert, neue Wartehallen und Fahrkartenautomaten aufgestellt und Bordsteine und Blindenleitsysteme eingesetzt und erneuert.

Um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen, wird außerdem ein Schutzgeländer zur Straße montiert. Für die Fußgänger gibt es einen zusätzlichen Überweg mit Ampel, der Fußgängerüberweg in Richtung Löwenbrücke wird zudem verbreitert.

Die Baumaßnahme wird in drei Bauabschnitten durchgeführt, in deren Verlauf jeweils ein Teil des Schienennetzes nicht befahren werden kann. Als Alternative wird es in der Zeit Schienenersatzverkehr mit Bussen geben. Die Bushaltestelle „Sanderglacisstraße“ und die Straßenbahn-Haltestelle „Sanderring“ können während der gesamten Bauarbeiten nicht angefahren werden. Busse, die normalerweise am Sanderring halten, werden entsprechend umgeleitet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nachtarbeiten werden, wenn möglich, vermieden. Bereits jetzt erfolgt die Erneuerung von Gas- und Wasserleitungen, so dass es für Fußgänger, Auto- und Radfahrer schon zu ersten Einschränkungen kommen kann. Alle Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich großräumig umfahren. Der Austausch der Gleise am Sanderring erfolgt planmäßig, da nach über 30 Jahren seit der letzten Erneuerung die Verschleißgrenze erreicht ist. Mit über 90 000 Fahrten, die im Jahr über den Sanderring laufen, und einer jährlichen Gewichtsbelastung von über 4,3 Millionen Tonnen, ist dieser Gleisbereich eines der Herzstücke des Würzburger Schienennetzes. Durchschnittlich steigen täglich rund 15 000 Fahrgäste am Sanderring ein und aus.