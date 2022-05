Die Würzburger Innenstadt verwandelt sich am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 16 Uhr wieder in einen großen Markt der Gesundheit. Unter dem Motto #gesundmitherz steht in diesem Jahr die Vermittlung einer gesunden Lebensweise im Fokus. Denn das Herz ist der Motor des Lebens.

83 Standorte

„Wie wir uns ernähren und bewegen, wie viel wir auf die Waage bringen, wie wir schlafen, atmen

...