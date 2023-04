Große Mengen Gülle fließen bei Zell am Main ins Erdreich

Zell am Main. Ein Traktorfahrer befuhr am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, mit einen Gülleanhänger, der mit 20.000 Liter Gülle befüllt war, die Staatsstraße 2312 von Waldbüttelbrunn kommend und wollte bei Zell am Main auf die B27 in Richtung Kist auffahren.

Beim Abbiegen kippte der Anhänger auf die Seite und rutschte über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke. Dadurch wurde die Fahrbahn großflächig verschmutzt und es floss Gülle in das Erdreich des Wasserschutzgebiets. Laut Angaben des hinzugezogenen Wasserwirtschaftsamts muss der verunreinigte Boden ausgebaggert werden.

Ersten Schätzungen nach entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die Straße musste aufgrund der Bergungsarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn bis in den frühen Abend gesperrt werden. Bei den Absperrmaßnahmen waren Angehörige der alarmierten freiwilligen Feuerwehren Waldbüttelbrunn, Hettstadt und die Straßenmeisterei im Einsatz. Ab Dienstagmorgen musste die Straße erneut für die Dauer des Austauschs der Leitplanken gesperrt werden, so die Polizei.