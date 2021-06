Die Kaufhaus-Filiale am Barbarossaplatz, in der drei Frauen von dem 24-jährigen Somalier erstochen worden waren. Viele Passanten halten am Tatort inne und können nicht fassen, welch eine Bluttat sich in ihrer schönen Stadt ereignet hat. Viele legen Blumen nieder oder zünden eine Kerze für die Opfer an.

