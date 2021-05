Grenzen überwinden lernen

„Habt keine Angst vor Grenzen“ war der Pontifikalgottesdienst zum Hochfest Pfingsten im Würzburger Kiliansdom mit Bischof Dr. Franz Jung überschrieben.

AdUnit urban-intext1

Würzburg. Jung rief dazu auf, mit Hilfe des Heiligen Geistes die Grenzen zwischen Kulturen und Religionen zu überwinden.

„Wir als Christen kommen auch in unserem Leben immer wieder an Grenzen. Aber heute wird uns gesagt: Habt keine Angst vor diesen Grenzen, glaubt, dass Jesus Christus durch den Tod ins neue Leben vorangegangen ist.“ Der Heilige Geist ermutige zum Wagnis, zur Wahrheit und dazu, die Weisheit des Kreuzes zu erkennen und Jesus Christus zu folgen, betonte der Bischof. Die Feier unter den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen wurde live auf dem Fernsehsender Bibel TV, TV Mainfranken sowie auf der Bistumshomepage (livestreams.bistum-wuerzburg.de) übertragen. In seiner Predigt nahm Bischof Jung Bezug auf die Apostelgeschichte. Darin überspringe die junge Gemeinde „immer wieder Grenzen, von denen sie glaubte, dass sie eigentlich nicht zu überwinden seien“. Die erste Grenze sei die Grenze der Schuld, erklärte der Bischof. Petrus sage in seiner Pfingstpredigt in Jerusalem, dass der zu Unrecht gekreuzigte Christus von Gott auferweckt wurde. Das, was an Bösem getan wurde, habe Gott in Liebe und neues Leben verwandelt. „Du bist nicht festgelegt auf das, was in Deinem Leben schiefgelaufen ist, denn der Mensch ist immer mehr als die Schuld“, erläuterte der Bischof.

Indem Petrus dem römischen Hauptmann Kornelius, einem Heiden, das Evangelium verkündet, überwinde er eine weitere Grenze, fuhr der Bischof fort. „Wir lieben es, die Welt einzuteilen in Rein und Unrein, Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Der Heilige Geist zeigt Petrus, dass es überall Menschen gibt. Jeder ist ein Mensch, der wertzuschätzen ist in seiner Sehnsucht nach Heil.“ Es sei die wichtigste Entscheidung des frühen Christentums gewesen, das Evangelium nicht nur Juden zu verkünden, sondern allen Menschen auf der Erde. „Gott ruft über den vertrauten Kulturkreis hinaus in eine neue, unbekannte Kultur – nach Europa.“ Sie lernen, sich einer fremden Kultur zu stellen, in einen Dialog zu treten und mit den Menschen zu reden. „So geht es auch uns. Wir sind dauernd herausgerufen, Neuland zu betreten, andere Kulturen und Gegebenheiten anzunehmen“, sagte Bischof Jung. „Wie können wir reagieren wenn wir merken, dass wir herausgehen müssen, weil die Leute nicht mehr zu uns kommen?“ Damit beschäftige sich etwa das Projekt der Sozialraumorientierung im Bistum Würzburg. Als weitere Grenze nannte der Bischof die „Grenze der Religionen“. Es gehe darum, das Fremde anderer Religionen wertschätzend anzunehmen und zugleich von seiner eigenen Hoffnung mutig Zeugnis zu geben, erläuterte der Bischof. Die globalisierte Welt stelle die Menschen auch vor die Herausforderung anderer religiöser Bekenntnisse. Gemeinsam mit allen Frommen auf dieser Welt müsse man versuchen, einen Weg zu gehen, ohne gegeneinander zu kämpfen. Bischof Jung sprach von der „Grenze des Widerstands, der Verfolgung und des Martyriums“, die überwunden werde.

AdUnit urban-intext2

„Wo eine Tür zugeschlagen wird, geht auf der anderen Seite plötzlich die Tür zur Welt auf. Verfolgung wird im Grunde zum Motor für die neue Verkündigung und nicht zum Ende.“ sti/pow