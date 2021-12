Gottesdienste im Kiliansdom

Würzburg. Bischof Dr. Franz Jung, Domkapitel und Dompfarrei laden zur Mitfeier der Weihnachtsgottesdienste im Würzburger Kiliansdom ein. Ein Zugang ist ohne 3G-Nachweis möglich. Aufgrund des geltenden Abstandsgebots sind die Plätze begrenzt.

Daher ist eine Anmeldung für folgende Gottesdienste erforderlich: Heiligabend, 24. Dezember, 15 Uhr Kinderkrippenfeier im Dom, 17 Uhr weihnachtliche Messfeier mit Domdekan Dr. Jürgen Vorndran im Dom, musikalisch gestaltet von der Mädchenkantorei, 22.30 Uhr Christmette mit Bischof Dr. Franz Jung im Dom, musikalisch gestaltet von den Domsingknaben.

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember: 10.45 Uhr Pontifikalmesse mit Bischof Dr. Franz Jung im Dom, 12.15 Uhr Messfeier mit Domkapitular Monsignore Dr. Stefan Rambacher im Neumünster. Silvester, 31. Dezember: · 16 Uhr Pontifikalmesse zum Jahresschluss mit Bischof Dr. Franz Jung im Dom. Zu allen weiteren Gottesdiensten an den Weihnachtstagen sei keine Anmeldung erforderlich, hieß es.

Die Anmeldung kann online auf der Homepage des Domes (www.dom-wuerzburg.de) erfolgen oder telefonisch in der Dominfo unter 0931/38662900. Die Pontifikalmesse am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 10.45 Uhr sendet das ZDF live. Die Dom-Gottesdienste am 24. Dezember um 17 und 22.30 Uhr, am 25. Dezember um 10.45 Uhr, am 26. Dezember um 10 Uhr und an Silvester, 31. Dezember, um 16 Uhr werden im YouTube-Kanal des Bistums Würzburg (www.livestreams.bistum-wuerzburg.de) live übertragen.

