Würzburg. 154 Livestreams von Gottesdiensten und Andachten sind auf dem YouTube-Kanal des Bistums Würzburg seit 2020 übertragen worden. Der erste Livestream eines Gottesdienstes aus dem Würzburger Kiliansdom wurde vor einem Jahr gesendet. Mittlerweile riefen Menschen aus dem Bistum und weit darüber hinaus rund 400 000 Mal die Liveübertragungen auf.

Meistgesehen waren der Gottesdienst zu Heiligabend und die Christmette mit jeweils über 8500 Zuschauern, gefolgt von der Osternacht mit über 7800 Aufrufen. Neben Weihnachten und Ostern machen sich in der Statistik etwa noch die Gottesdienste zur Kreuzbergwallfahrt im Kiliansdom bemerkbar. Das traditionsreiche Ereignis fand coronabedingt per Livestream statt Pilgerweg statt.

Die Gottesdienste aus dem Kiliansdom erreichen live per YouTube mehrere Hundert Zuschauer. Die zeitversetzte Option nutzen dann im Schnitt 2000. „Vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, dem Gottesdienst zu folgen und so am gottesdienstlichen Leben der Kirche im Bistum Würzburg teilzunehmen“, liegt Bischof Dr. Franz Jung am Herzen. Das sei besonders durch die Kooperation mit Sendern wie TV Mainfranken und Bibel TV gelungen. Durchschnittlich schalten laut Information des Senders 20 000 Zuschauer am Sonntagmorgen TV Mainfranken ein. pow