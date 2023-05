Gleich zweimal in Würzburger Juweliergeschäft eingebrochen

Würzburg. Ein Juweliergeschäft in der Bronnbachergasse in Würzburg wurde sowohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen etwa 2 Uhr, und nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei auch in der Folgenacht das Ziel von Unbekannten. Die Täter verschafften sich jeweils in den Nachtstunden gewaltsam Zugang zu dem Geschäft und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kripo Würzburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch einen Tatzusammenhang.

Zeugen, die Hinweise zu den genannten Fällen geben können, sollen sich unter Telefon 0931/4571732 bei der Kripo Würzburg melden.