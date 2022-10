Gewalttätiger Zugreisender in Würzburg

Würzburg. Ein Mann musste am frühen Donnerstagmorgen wegen eines fehlenden Tickets den Zug in Würzburg verlassen. Gegenüber den verständigten Bundespolizeibeamten wurde er immer aggressiver bis er schließlich die Polizisten bespuckte und körperlich angriff. Der 46-Jährige war mit dem ICE von Nürnberg nach Würzburg gekommen. Der Mann begann sofort am Bahnsteig die Bundespolizisten massiv zu beleidigen. Nachdem er einen Beamten körperlich angriff, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Der albanische Staatsangehörige leistete jedoch weiter heftige Gegenwehr, spuckte permanent in Richtung der Polizisten und traf hierbei einen der Beamten im Gesicht. Der Festgenommene wurde anschließend zur Dienststelle gebracht. Zwei Beamte erlitten leichtere Verletzungen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung.

