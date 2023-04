Gewaltsamer Einbruch in Würzburger Kindergarten

Würzburg. Am Wochenende brach ein bislang unbekannter Täter in einen Kindergarten in Würzburg ein und entwendete rund 150 Euro Bargeld. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen der Tat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag drang ein bislang Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in eine Kinderbetreuungsstätte in der Annastraße in Würzburg ein. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Aus dem Büro, in das der Täter ebenfalls durch Einschlagen einer Glasscheibe gewaltsam eingedrungen war, entwendete er rund 150 Euro Bargeld. Der Unbekannte hinterließ neben dem Entwendungsschaden auch erheblichen Sachschaden, der den Wert der Beute deutlich übersteigt.

Die Kriminalpolizei Würzburg nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0931/4571732 melden sollen.