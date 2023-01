Würzburg. Einer Streife fiel am Donnerstagabend am Berliner Ring ein junger Mann auf einem E-Bike auf. Dieser fuhr, ohne in die Pedale zu treten, schätzungsweise 40 km/h schnell. Der Fahrzeugführer kam der Aufforderung der Beamten stehen zu bleiben, nicht nach und fuhr davon. Kurze Zeit später wurde der Fahrer wieder gesichtet, entzog sich jedoch erneut einer Kontrolle. Schließlich stellte die Polizei den Mann in der Grombühlstraße. Sein Rad war offensichtlich ein umgebautes, getuntes E-Bike, das nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Einen Führerschein besaß der Würzburger auch nicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige, zumal ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,7 Promille ergab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1