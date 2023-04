Getunte Fahrzeuge in Würzburg kontrolliert

Würzburg. Über 50 Fahrzeuge wurden am Samstag bis in die

Nacht hinein bei einer dienststellenübergreifenden Kontrollaktion mit Schwerpunkt auf

technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen in Würzburg durchgeführt. Bei 17 Fahrzeugen war unter

anderem aufgrund veränderter lichttechnischer Einrichtungen sowie unzulässiger

Abgasanlagen die Betriebserlaubnis erloschen. Der „Lautstärkespitzenreiter“ war ein

BMW der 3er Baureihe mit einem erhöhten Standgeräusch von 107 db (A). Fünf Pkw

waren zum Zwecke der Begutachtung durch eine technische Prüfstelle sichergestellt

und abgeschleppt worden. Die Verantwortlichen erwarten nun Bußgeldverfahren

wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Vermutlich technischer Defekt Brennender Pkw auf Parkplatz in Heilbronn Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1