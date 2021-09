Gestohlener roter Traktor gefunden: Täter festgenommen

Bretzfeld. Bereits am letzten Freitag hatten Diebe in Bretzfeld einen roten Traktor gestohlen. Ein aufmerksamer Waldbesitzer, der den entsprechenden Zeitungsartikel gelesen hatte, entdeckte nun den gestohlenen Frontlader Marke Case Farmall im Wald bei Bretzfeld-Siebeneich. Der Traktor war von den Dieben bereits weiterverkauft worden. Er sollte in der Folge mit einem Tieflader abtransportiert werden. Hierbei konnten die Täter von den Polizeibeamten festgenommen werden. Auch ein Teil der bereits für den Verkauf kassierten Anzahlung wurde von der Polizei sichergestellt . Die Täter kamen zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß, sie erwartet allerdings eine Anzeige. pol

