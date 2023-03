Gemeinsam zur „Smarten Region“ werden

Würzburg. Die nächste Hürde ist genommen: Das Strategiepapier zur Smarten Region Würzburg ist mit großer Mehrheit im Stadtrat der Stadt Würzburg beschlossen worden. Nach der Empfehlung durch den Interkommunalen Ausschuss von Stadt und Landkreis Würzburg IKA und der Zustimmung im Kreistag bildet der Stadtrat nun den Abschluss der politischen Freigaben.

Damit haben sich Stadt und Landkreis Würzburg eindeutig zur Weiterentwicklung in Richtung einer Smarten Region entschieden, in diesem ersten Schritt mit dem Fokus auf die Stärkung der sozialen Resilienz der Gesellschaft. Aber was steckt dahinter?

Die moderne Gesellschaft befindet sich im ständigen Wandel. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und viele weitere Krisen haben gezeigt, wie verwundbar die Gesellschaft ist. Auch der demografische Wandel oder die veränderte digitale Arbeitswelt stellen die Menschen vor neue Herausforderungen. Die Smarte Region Würzburg will Lösungsansätze bieten, die Stadt und Landkreis Würzburg smarter und lebenswerter machen sollen. Für die Region Würzburg heißt das konkret, dass Maßnahmen umgesetzt werden, die es Menschen ermöglichen, zukünftige Herausforderungen besser bewältigen zu können.

„Unser Team der Smarten Region Würzburg hat es geschafft, aus den Rückmeldungen der Bevölkerung ein Maßnahmenpaket zusammenzustellen, von dem alle Menschen in der Region profitieren können. Mit Unterstützung bei der Bewältigung persönlicher Krisen, der Zusammenarbeit im Ehrenamt oder der Stärkung der gemeinschaftlichen Infrastruktur werden ganz unterschiedliche Aspekte berücksichtigt“, sagt Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Zusammen sollen die Maßnahmen helfen, Bildung für alle zu ermöglichen, Netzwerke zu stärken, Infrastruktur zu verbessern, politische Entscheidungsprozesse öffentlicher zu gestalten und Innovation in der Region zu unterstützen.

Lebenswerter werden

Landrat Thomas Eberth erklärt: „Mit dem Projekt stärken wir die Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis und wollen neue Arbeitsweisen initiieren, um die Widerstandskraft aller Bürgerinnen und Bürger zu stärken, immer nach dem Motto „Soziale Resilienz – Menschlich aus der Krise“. Damit werden Stadt und Gemeinden ein Stück lebenswerter.“

Neben den genannten Herausforderungen werden im Strategiepapier die Zielsetzungen des Projekts sowie die entsprechenden Maßnahmen ausgearbeitet. Besonders wichtig bei der Erstellung des Strategiepapiers waren die Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie sind ausführlich dokumentiert und haben die Planung noch einmal deutlich beeinflusst. Alle Interessierten können sich diese Ergebnisse auf www.wuerzburg-mitmachen.de ansehen. Auch Erkenntnisse aus Diskussionsrunden mit Expertinnen und Experten sowie der Zivilgesellschaft sind mit in das Strategiepapier eingeflossen.

Die Smarte Region Würzburg ist ein gefördertes Projekt im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Nun geht das Strategiepapier final zur Zustimmung an das Bundesministerium. Die Vorbereitungen für die Umsetzung der Maßnahmen laufen bereits. stv