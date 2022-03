Geldbeutel aus Tasche gestohlen

Würzburg. Gleich zweimal wurden am Wochenende durch bislang unbekannte Täter die Geldbeutel aus mitgeführten Taschen in Supermärkten der Würzburger Innenstadt gestohlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der erste Diebstahl ereignete sich gegen 15.30 Uhr und 16 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Versbacher Straße. Dabei wurde eine 70-jährige Frau von zwei circa 25 Jahre alten Männer mehrfach angerempelt. An der Kasse entdeckte sie, dass ihr Geldbeutel verschwunden war. Der Frau entstand ein Schaden von etwa 120 Euro.

Zusammenhang unklar

Eine genaue Beschreibung der Täter war der Frau nicht möglich, sie konnte sich lediglich erinnern, dass einer der Männer einen Bart hatte. Der zweite Diebstahl ereignete sich 16.30 Uhr und 17 Uhr in einem Supermarkt in der Werner-von-Siemens-Straße. Einer 82-jährigen Frau wurde ihr Geldbeutel mit 45 Euro Bargeld gestohlen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sie hatte den Geldbeutel in ihrer Kunststofftasche aufbewahrt, die sich im Einkaufswagen befand. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei in Würzburg appelliert, niemals seine Taschen und Wertgegenstände unbeaufsichtigt abzustellen und bei verdächtigen Aktionen Unbekannter besonderes aufmerksam und vorsichtig zu sein. pol