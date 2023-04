Geldautomat gesprengt

Großostheim. Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in einer Volksbank in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) einen freistehenden Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung der nahe gelegenen A 3, mutmaßlich in einem dunklen Audi. Dies teilte das Bayerische Landeskriminalamt mit. Angaben zur Beute und zur Schadenshöhe wurden nicht gemacht. Genauere Untersuchungen des verwendeten Sprengstoffs sollen in den nächsten Tagen in der Münchner Kriminaltechnik erfolgen. Unterdessen sucht das Landeskriminalamt nach Zeugen, die zu der Sprengung in der Schulstraße in Großostheim Angaben machen, oder Näheres zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug sagen können. Diese sollen sich unter Telefon 089/12120 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1