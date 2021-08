Geldautomat gesprengt

Castell. Nach einer Sprengung eines Geldautomaten am frühen Montagmorgen sind drei Unbekannte in einem dunklen Fahrzeug mit ihrer Beute auf der Flucht. Gegen 3.20 Uhr hatten Anwohner eine Explosion in einer Bankfiliale am Rathausplatz gemeldet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Blick aus dem Fenster sah der Anrufer Flammen aus dem Gebäude schlagen. Kurz darauf drei maskierte Männer in ein dunkles Auto und fuhren davon. Die Kripo Würzburg ermittelt. Wer im Vorfeld in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise zu den Tätern oder dem Auto geben kann, setzt sich mit der Kripo Würzburg unter Telefon 0931/457-1732 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung. pol