Geldabholer festgenommen

Würzburg. Nach einem so genannten „Love-Scamming“-Fall sind jetzt zwei Geldabholer in Würzburg festgenommen worden.

Bereits im Mai war eine 61-Jährige auf eine Internetbekanntschaft hereingefallen und hat in den Niederlanden mehrere tausend Euro übergeben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen gelang der Kriminalpolizei Würzburg nun die Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden ein Mann und eine Frau am Mittwoch am Amtsgericht vorgeführt und sitzen nun in Haft.

Gezielt Kontakt aufgenommen

Über eine Online-Plattform hatte der Betrüger im Mai 2021 gezielt Kontakt zu der 61 Jahre alten Frau aufgenommen.

Nachdem sich eine vermeintliche Beziehung zwischen den beiden entwickelt hatte, bat der angebliche Arzt, der sich in Libyen aufhalten sollte, die Frau um eine Zahlung von mehreren tausend Euro.

Die Geschädigte begab sich hierfür Ende Juni in die Niederlande und übergab dort einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag für vermeintliche Zollgebühren. Im Nachgang schöpfte sie jedoch Verdacht und begab sich Anfang Juli zur Würzburger Polizei.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in der Folge die Ermittlungen übernommen. Am Dienstag konnten schließlich zwei Geldabholer, ein Mann und eine Frau, bei einer erneuten Übergabe am Würzburger Hauptbahnhof vorläufig festgenommen werden. Der 47-Jährige und die 39-Jährige verbrachten die Nacht in der Haftzelle der Würzburger Polizei.

Untersuchungshaft angeordnet

Am Mittwoch erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg die Vorführung der beiden Tatverdächtigen am Amtsgericht. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des Betrugs die Untersuchungshaft an. Sie sitzen nun beide in Haft.

Die unterfränkische Polizei nimmt die Tat zum Anlass, erneut vor dem Phänomen „Love Scamming“ zu warnen: Die Täter schreiben gezielt alleinstehende Personen über das Internet an, um diese später um Geldsummen zu betrügen.

Kein Geld überweisen

Die Unbekannten geben meist vor, sich im Ausland aufzuhalten und dort beispielsweise als Soldaten oder Ärzte tätig zu sein. Sobald man aufgefordert wird, Geld zu überweisen oder zu übergeben, sollte man hellhörig werden und keinesfalls Geldzahlungen leisten. Sobald der Verdacht aufkommt, der angebliche Partner könnte es nicht nur auf die Liebe der anderen Person, sondern auf Ersparnisse abgesehen haben, sollte man unbedingt Kontakt zur Polizei aufnehmen. pol