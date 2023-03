Geld aus Opferstöcken in Ochsenfurt entwendet

Ochsenfurt. Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Samstag, 9.15 Uhr, zwei Opferstöcke in der katholischen Kirche St. Andreas, Kirchplatz 1, in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) gewaltsam

geöffnet. Dies teilte die Polizei am Montag mit. An beiden Opferstöcken wurde jeweils das Vorhängeschloss aufgezwickt. Im Anschluss wurde hieraus das Geld, vermutlich jeweils ein geringer einstelliger Betrag, entnommen. Die Polizei sucht Zeugen.