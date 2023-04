Gegenstände auf Gleise bei Neustadt gelegt

Würzburg/Neustadt. Eine bislang unbekannte Person legte am 17. und 18. April sogenannte Hemmschuhe am Bahnhof Neustadt an der Saale auf die Gleise, die Züge aus Richtung Schweinfurt anschließend erfassten.

Ein Hemmschuh ist eine Art Unterlegkeil, der im Bahnbetrieb zum Absichern von Waggons eingesetzt wird. Am Montag überfuhr gegen 17.20 Uhr eine Regionalbahn trotz Schnellbremsung den Gegenstand. Der Zug musste zur technischen Überprüfung aus dem Betrieb genommen werden. Am Dienstag bemerkte der Führer eines Regionalexpresses gegen 17.20 Uhr erneut einen Hemmschuh an gleicher Stelle und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Ein Überfahren des Gegenstands war jedoch nicht mehr zu verhindern. Durch die Kollision wurde der Zug beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeitig noch unbekannt. Zu einem Personenschaden kam es in beiden Fällen nicht.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0931/322590 melden sollen.