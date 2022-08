Gefährlicher Randalierer

Würzburg. In der Mergentheimer Straße in Würzburg kam es am Samstag gegen 23.30 Uhr zu einem Einsatz wegen einer randalierenden Person.

Hier habe der spätere Beschuldigte, ein 34-Jähriger, Mülltonnen umgeworfen. Laut Polizei wurde er von einem 27-Jährigen darauf angesprochen . Der Randalierer schubste den 27-Jährigen zu Boden und trat ihn in den Bauch. Weiterhin habe der 34-Jährige zuvor mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn geworfen, so dass es hier angeblich zu mehreren Fast-Zusammenstößen zwischen vorbeifahrenden Pkw und den Mülltonnen gekommen sei. Der 34- Jährige wurde im Anschluss von der Polizei in Gewahrsam genommen.