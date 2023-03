Gedenken an Zerstörung Würzburgs

Würzburg. Anlässlich des Gedenkens an die Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945 veranstaltet das Mainfranken Theater in Kooperation mit der Stadtbücherei Würzburg um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Falkenhaus eine Lesung unter dem Titel „Minuten werden zu Ewigkeiten“ von und mit Mitgliedern des Schauspielensembles.

Die Bombardierung von Würzburg im Zweiten Weltkrieg war eine verheerende Tragödie, die zahlreiche unschuldige Menschenleben forderte und tiefe Narben in der Stadt und ihrer Bevölkerung hinterließ. Obwohl Jahrzehnte seit dem Bombenangriff vergangen sind, bleiben die Erinnerungen an die Tragödie und die Verluste, die die Familien und Gemeinschaften erlitten haben, lebendig.

Verschiedene Stimmen

Die Lesung nimmt den 16. März als Anlass, verschiedene Stimmen aus verschiedenen Jahrzehnten über die Schrecken von Krieg und Zerstörung hörbar zu machen. Neben Tagebucheinträgen und persönlichen Erinnerungen einzelner Würzburger:innen an den 16. März 1945 werden Berichte von Klaus Mann, Erich Kästner, Victor Klemperer über die Zerstörung von Hamburg und Dresden zu hören sein. Diese Texte rahmen die Würzburger Ereignisse, geben Einblick in die Gefühlswelt der verfolgten und unterdrückten Schriftsteller und Auskunft über die schrecklichen Auswirkungen des Krieges und reflektieren zum anderen auch das „Warum“?

Abgeschlossen wird die Lesung mit dem ukrainischen Theatermacher Pavlo Arie, der zu Beginn des Angriffs auf die Ukraine beschloss, ein sehr subjektives Tagebuch über den Krieg in Kiew und das noch vorhandene zivile Leben zu verfassen.

Kränze werden niedergelegt

Auch die Stadt Würzburg wird um 10 Uhr mit einer Kranzniederlegung an der Gedenkstätte 16. März 1945 vor dem Hauptfriedhof der Toten gedenken. Oberbürgermeister Christian Schuchardt und die beiden Bürgermeister Martin Heilig und Judith Jörg legen Kränze nieder. Nach dem Läuten der Versöhnungsglocke an der Gedenkstätte, die zugleich erste Station des Versöhnungsweges ist, werden das Wandernagelkreuz und die Versöhnungsstatue an die Vertreter des Nagelkreuzzentrums übergeben, die es in diesem Jahr an das Dag-Hammarskjöld-Gymnasium reichen. Danach startet der gemeinsame Weg der Versöhnung zu seinen weiteren Stationen.