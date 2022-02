Gebetswachen für baldiges Kriegsende

Würzburg. Mehr als 230 Personen haben am Freitag an einem ökumenischen Friedensgebet im Würzburger Kiliansdom teilgenommen. Zeitgleich fanden im ganzen Bistum ähnliche konfessionsübergreifende Gebetswachen für Frieden in der Ukraine statt, bei denen für die Opfer der Gewalt und ein rasches Ende der Kriegshandlungen gebetet wurde.

Dem Gebet im Dom standen Pfarrer Dr. Matthias Leineweber von der Gemeinschaft Sant‘Egidio, stellvertretender Dekan des Dekanats Würzburg, und Dr. Wenrich Slenczka, evangelischer Dekan des Dekanats Würzburg, sowie der russisch-orthodoxe Priester Vladimir Bayanov vor. Neben Weihbischof Ulrich Boom und Generalvikar Dr. Jürgen Vorndran nahmen unter anderem auch Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Bürgermeisterin Judith Jörg und der Vorstand des Diözesanrats der Katholiken teil.

„Es vereint uns die Sorge um die Situation in der Ukraine. Zu wichtig ist der Friede für uns alle und die gesamte Welt“, sagte Leineweber. Gerade jetzt sei der ökumenische Zusammenhalt unter allen Christen gefordert.

Dekan Slenczka deutete in seiner Predigt die Seligpreisungen aus der Bergpredigt. „Wo die Sonne der Gerechtigkeit scheint, sehen wir auch die eigene Ungerechtigkeit“, sagte er. Slenzcka mahnte, den eigenen Anteil an der aktuellen Situation zu betrachten. „Haben wir Putin zugehört? Haben wir mit den falschen Leuten Verträge geschlossen? Zu wenig Zeugnis für Frieden und Gerechtigkeit abgelegt? Zu wenig gebetet und geglaubt?“ pow