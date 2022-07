Aschaffenburg/Schweinfurt. Die Polizei warnt vor einer Masche, mit der Betrüger in Unterfranken erfolgreich waren. Die Gauner schrieben ihren Opfern eine WhatsApp, gaben sich darin als Sohn aus und täuschten einen finanzielle Notlage vor. In einem Fall in Aschaffenburg erbeuteten sie auf diese Weise 7000 Euro, im Landkreis Schweinfurt waren es 3000 Euro

