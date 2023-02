Gartenhütte in Würzburg geht in Flammen auf

Würzburg. Eine Gartenhütte in Würzburg-Versbach ist am Sonntagabend in Flammen aufgegangen. Es entstand Sachschaden, der sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf einige tausend Euro belaufen dürfte.

Möglicherweise hatten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Unberechtigte in der Hütte aufgehalten. In diesem Zusammenhang hofft die Kripo Würzburg auf Zeugenhinweise.

Kurz vor 20 Uhr war der Brand in der Versbacher Straße mitgeteilt worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Gartenhütte bereits im Vollbrand. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.